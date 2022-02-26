«Пойду спрошу у папы»: Муцениеце отведала мороженое во время семейного досуга с бывшим мужем и детьми

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Закрытая школа» Агаты Муцениеце появилась запись с прогулки по торговому центру. Примечательно, что дети знаменитости рассекретили, какой мужчина отдыхает вместе с ними.

Агата подошла к роботу, который готовит. кофе и мороженое. И дети тут же подбежали к ней.

«Пойду спрошу у папы, можно ли мне мороженое», – рассекретил присутствие Павла Прилучного его сын.

Младшая сестренка Тимофея Прилучного обратилась к брату:

«Тим, и спроси, мне можно тоже?».

Сама Агата Муцениеце ничего не сказала про прогулку с бывшим мужем. Артистка в последнее время предпочитает не комментировать свои отношения со звездой сериала «Мажор».

Поэтому поклонники Агаты Муцениеце могут только гадать, что происходит на самом деле между ней и Павлом Прилучным. Некоторым фанатом все же хочется верить, что пара воссоединить ради детей.

Напомним, ранее Павел Прилучный рассказал, с кем чувствует себя на седьмом небе от счастья. Примечательно, что это оказались не Карпович с Муцениеце.

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