«Ночами не спала»: гимнаст Голоцуцков объяснил, почему у Валиевой сдали нервы на играх в Пекине

По словам гимнаста, фигуристка просто не выдержала психологически.

Двукратный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков заявил, что фигуристка Камила Валиева на играх в китайском Пекине просто не справилась с навалившимся на нее давлением.

«Даже сложно представить, что творилось в душе 15-летней девочки. Ночами не спала, переживала: допустят или нет? Вот и не выдержала психологически». Антон Голоцуцков

Как отметил Голоцуцков, пробы фигуристка сдала в декабре, а раструбили о допинге только после командного турнира фигуристов, что, как он считает, было сделано специально.

Фигуристку, как он думает, просто вывели из равновесия. Гимнаст напомнил, что у спортсменов нет двух жизней. Они должны быть готовы здесь и сейчас, сообщает «АиФ».

Напомним, что Камила Валиева победила в составе сборной России в командных соревнованиях. В личном первенстве она осталась без награды, заняв четвертое место.

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