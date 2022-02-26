«Песня у меня стоит не дешевле, чем у Серябкиной»: Дубцова высказалась о своих композициях

Как отметила певица, она в первую очередь именно автор-исполнитель.

Ирина Дубцова заявила, что она не просто певица, а в первую очередь автор-исполнитель. Она и сейчас продолжает писать для других. Правда, делает это уже не так часто, как было раньше.

Как отметила Ирина Дубцова, для нее каждая написанная ей песня – словно ребенок. С ними она расстается очень тяжело.

«Песня у меня стоит дорого — не дешевле, чем у Серябкиной, как вы сказали, и даже дороже. Но зато вы получите качество от Дубцовой, как бы пафосно это ни звучало». Ирина Дубцова

Напомним, что Ирина Дубцова – популярная российская певица. Огромную известность она получила благодаря проекту «Фабрика звезд». Она стала победительницей четвертого сезона шоу, сообщает «СтарХит».

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