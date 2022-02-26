«Мы можем вместе поехать отдыхать»: Ирина Дубцова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Как отметила певица, они порой обсуждают личную жизнь друг друга.

Певица Ирина Дубцова заявила, что у нее нет желания вернуться к бывшему мужу музыканту Роману Черницыну. При этом она заметила, что у них сейчас словно родственные отношения.

По словам Ирины Дубцовой, Роман Черницын для нее — член семьи. Их любовь переросла в несколько другие чувства.

«Мы можем вместе поехать отдыхать или остаться дома вдвоем. Всегда есть общие темы, обсуждаем и личную жизнь друг друга». Ирина Дубцова

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Напомним, что Ирина Дубцова в 2004 году вышла замуж за Романа Черницына. Через два года на свет у них появился сын Артем. В 2008 году пара приняла решение развестись, сообщает «СтарХит».

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