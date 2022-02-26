«Первый старт самый сложный»: Саша Плющенко похвастался победой на соревнованиях

Старший сын Евгения Плющенко занял первое место на соревнованиях по фигурному катанию. Примечательно, что Саша Плющенко уже давно не выступал перед судьями.

Плющенко долгое время восстанавливался после болезней. И на первых соревнованиях после выздоровления мальчик с одной помаркой выступил и стал победителем.

«Первый старт самый сложный! Долго не соревновался. Перелом руки, потом собрал все вирусы и лечил колени, ждал старта. Сегодня не покорился только дупель, хотя на разминке сделал, а в целом доволен прокатом. Катался эмоционально. Очень мне нравится мой костюм и образ. Обновил свой рекорд по баллам 47,47. Задача в этом сезоне выйти за 50 баллов и усложнить прыжковый контент. Благодарю моих тренеров», – написал Плющенко после соревнований в личном микроблоге.

«У тебя все получится, Саня! Будущий наш чемпион», «Поздравляю тебя, Санечка! Ты молодец, в таком юном возрасте и такие уже успехи», «У тебя сегодня очень красивый костюм», «Умный и талантливый мальчик», «Александр! Рады видеть тебя в хорошей форме», – похвалили поклонники Сашу Плющенко.

Напомним, ранее Саша Плющенко показал награды своего отца.

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