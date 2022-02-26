«Невероятно красивая»: Михалкова показала реальные формы, едва втиснувшись в узкое платье

Актриса и звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова любит радовать свою миллионную публику горячими фотографиями. К тому же, показывать ей, по мнению фолловеров, есть что. Природа наградила красавицу соблазнительными формами.

На этот раз она опубликовала в своем инстаграме фото, на котором позировала в маленьком черном платье. Фасон наряда позволил фанатам рассмотреть все прелести Юлии.

«Красотка! Потрясающе выглядишь! Невероятно красивая», — писали пользователи Сети.

Добавим, ранее Михалкова показала в своем инстаграме уникальные кадры из закулисья творческого процесса, в котором на днях приняла участие. Актриса сыграла в антрепризе «Отдам бывшего в хорошие руки».

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