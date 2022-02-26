«Следующий шаг идет развод»: Нюшу осудили за выставление личной жизни напоказ

Исполнительница Нюша захотела поделиться с подписчиками своего Instagram подробностями личной жизни с бизнесменом Игорем Сивовым. Вот только поклонники знаменитости остались невольными.

Нюша стала чаще беседовать со своими фанатами в личном микроблоге.

«В Stories затронула тему наших с Игорем отношений, конечно же, не просто так – я хочу, чтобы в этих историях вы смогли увидеть себя… Ведь многие ситуации повторяются. А еще думаю провести эфир на тему «Наши правила в отношениях»», – заявила певица в своем Instagram.

Однако поклонники Нюши были против такого. Они ждут от певицы новых композиций, а не любовных историй.

«Мне не интересны чужие отношения, буду честна», «Зачем нам ваши отношения? Они только ваши. Вы ж не королевская семья», «Зачем это знать, счастье любит тишину», «Это ваши личные правила, мы ждем новые песни», – призналась фанаты Нюши.

«Это ваше личное. Когда все на публику показывают свои отношения, следующий шаг идет развод», – такой вердикт вынес один из фолловеров Нюши.

Напомним, ранее Нюша в песочном костюме свободного кроя устроила фотосессию с маленьким сыном.

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