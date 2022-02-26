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«Боюсь включать телевизор»: Гвоздикова призналась, что опасается звонить украинским родственникам

Как отметила актриса, она просто может нарваться на антагонизм.

«Боюсь включать телевизор»: Гвоздикова призналась, что опасается звонить украинским родственникам
Наталья Гвоздикова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Гвоздикова заявила, что у нее на Украине живет много родственников, но в эти непростые дни она просто боится им звонить.

Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова. Фото: Globallookpress.com

«У меня на Украине живут родственники, друзья, и сейчас просто опасаешься общаться, звонить им, чтобы не нарваться на какой-то антагонизм».

Наталья Гвоздикова

Как отметила Наталья Гвоздикова, с нашей стороны «как бы одна история». У украинцев — своя правда. «Я даже боюсь включать телевизор», — честно призналась актриса, сообщает МК.ru.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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