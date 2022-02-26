«Начала нести отсебятину»: пьяная Гузеева упала на сцене и сорвала спектакль

У актрисы и телеведущей было бурное прошлое.

Актриса Лариса Гузеева не скрывает, что у нее было бурное прошлое. В молодости она употребляла алкоголь в больших дозах, а потом боролась с зависимостью. Об этом она не раз рассказывала в программе «Давай поженимся!», ведущей которой является уже 13 лет.

По словам Гузеевой, однажды она даже на сцену театра осмелилась выйти в нетрезвом виде.

«Я сорвала спектакль. Случился момент, когда я подумала: «Дай-ка я упаду» и упала. И стало так хорошо… Начала нести какую-то отсебятину. В зале повисло напряжение. Но мне-то казалось, что я гениально играю, — цитирует Гузееву mk.ru.

В итоге «бесприданница» справилась со своей зависимостью, вышла замуж за ресторатора и родила ему дочь. О том, что найти свое женское счастье довольно непросто, Гузеева довольно часто рассказывает участницам шоу.

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