КВН, «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером?»: каналы убирают из сетки развлекательные программы

Вместо них в выходные дни будут выходить общественно-политические передачи.

Федеральные каналы, прежде всего Первый и «Россия 1», меняют в выходные дни свои сетки вещания. Из эфиров уйдут почти все развлекательные программы. Связано это с событиями на Украине.

Так пресс-служба Первого канала сообщила, что в выходные дни не выйдут такие передачи, как «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН. Их заменят на общественно-политические программы, сообщает пресс-служба Первого канала.

На канале «Россия 1» в выходные дни не выйдут полюбившиеся зрителю «Танцы со звездами». Вместо этого покажут специальный выпуск «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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