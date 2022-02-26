«Так грустно для разведенных»: Гоар Аветисян расстроилась на свадьбе подруги

Звездный визажист Гоар Аветисян тяжело переживает расставание с мужем Сергеем. При этом знаменитость старается отвлечься походами на свадьбы друзей.

Аветисян недавно написала в своем микроблоге о мечтах и личной жизни. Блогер отметила, что надеется на светлое будущее. Гоар верит, что еще будет любима порядочным мужчиной. При этом она призналась, что на свадьбе подруги ей было немного грустно и обидно за себя.

«Свадьба — это классно, но так грустно для разведенных. Мое сердце все равно полно надежды на то, что все будет хорошо», — такие размышления оставила в Stories личного микроблога Гоар Аветисян.

Напомним, после очередной операции бывший муж Гоар Аветисян не поддержал знаменитость. Тогда визажист решила уйти от возлюбленного, несмотря на общего сына. Позже Сергей пытался вернуть Гоар. Но бизнесвумен заявила, что он слишком поздно спохватился.

Цветы и извинения не спасли брак Гоар Аветисян, которая снова мечтает о крепкой семье.

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