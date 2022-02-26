Неслихан Атагюль решила вернуться к работе

29-летняя артистка Неслихан Атагюль обрела популярность после выхода сериала о любовном треугольнике «Черно-белая любовь». Однако вскоре из-за тяжелой болезни актриса пропала с телеэкранов.

Врачи диагностировали Атагюль синдром дырявого кишечника, из-за которого знаменитость быстро теряла вес. Звезда сериала «Дочь посла» долгое время скрывала болезнь, но была вынуждена оставить карьеру.

Артистка решила укрепить свое здоровье и решить проблему с кишечником. После терапии у Неслихан появились положительные прогнозы. Поэтому актриса захотела вернуться на съемочную площадку.

Актриса согласилась на съемку в сериале TMC Film для канала «Стар». Это экранизация романа Периде Джелал Gecenin Ucunda. Неизвестно, кого именно сыграет Атагюль. Однако стало понятно, что зрители увидят актрису в конце этого года на телеэкранах.

Напомним, в последнее время Неслихан Атагюль пришлось не только бороться с болезнью, но и справляться с негативными комментариями по поводу ее личной жизни. Мужа актрисы – Кадира Догулу – подозревали в изменах с актрисой Серру Арытюрк.

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