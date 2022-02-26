«Так поют очень многие»: Максим Фадеев сравнил крик петуха с исполнением российских артистов

Композитор добавил, что у некоторых знаменитостей совершенно нет голоса.

Исполнитель и продюсер Максим Фадеев признался, что многие артисты современной российской эстрады поют не лучше петуха.

Фадеев вспомнил, как записывал на своей музыкальной студии некоторых знаменитостей. А они в свою очередь не могли издать нужный звук. Тогда Фадеев понял, насколько плохи дела в современном шоу-бизнесе.

Продюсер опубликовал в личном микроблоге крик петуха. Таким образом знаменитость посмеялся над теми звездами, которые считают себя непревзойденными певцами и певицами. Но на самом деле не имеют ни голоса, ни слуха.

«Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», — отметил Фадеев в Instagram.

Напомним, ранее Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой манипуляций. Композитор считает, что на артистке наживаются, при этом обманывая знаменитость. Фадеев уверен, что Ольга ошиблась при выборе профессии.

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