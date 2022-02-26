Будущий муж и родитель: Роберт Паттинсон готов завести семью

Исполнитель главной роли в вампирской саге «Сумерки» Роберт Паттинсон признался, что готов к семейной жизни. Актер хочет сделать возлюбленную Сьюки Уотерхаус своей женой и матерью собственных детей.

Отметим, что Роберт трудился над своей актерской карьерой и почти не оставлял времени на личную жизнь. Роберт Паттинсон встречался с коллегой Кристиан Стюарт, потом даже был помолвлен с певицей Талией Барнетт. И только в 35 лет актер всерьез задумался о создании семьи.

С исполнительницей Сьюки Уотерхаус артист начал встречаться еще в 2018 году. Родители Паттинсона поддерживают сына в его намерении. Им очень нравится избранница Роберта.

Несмотря на слухи о расставании Паттинсона и Уотерхаус, пара счастлива вместе. После совместно проведенного карантина их отношениям почти ничего не угрожает. Звезды многое прошли вместе, а подробности своего романа тщательно скрывают от посторонних глаз.

И теперь исполнитель главной роли в ожидаемом фильме «Бэтмен» готов связать себя узами брака с возлюбленной. Об этом рассказал инсайдер hollywoodflife.com.

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