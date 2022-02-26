«С победой, Саня»: Евгений Плющенко похвастался спортивными успехами сына

Евгений Плющенко восхитился спортивными успехами своего старшего сына от Яны Рудковской. Девятилетний Саша Плющенко откатал первый старт сезона и завоевал золотую медаль. Об этом олимпийский чемпион рассказал в своем инстаграме.

«С победой, Саня! Непростой сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня первый старт сезона. Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально!» — написал Евгений Плющенко.

Напомним, Саша Плющенко занимается в школе фигурного катания своего отца – «Ангелы Плющенко». На лед он выходит с раннего детства и уже зарабатывает солидные деньги. Ранее Яна Рудковская рассказывала, что годовой доход Гном Гномыча переваливает за 10 миллионов рублей.

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