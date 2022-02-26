«Чтобы могли найтись»: Галкин, Лазарев, Самойлова и другие звезды массово создают Telegram-каналы

Звезды массово перебираются в Telegram, создавая там собственные каналы. Такой переполох среди представителей шоу-бизнеса вызвал тот факт, что Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook. А он, как известно, принадлежит компании Meta, в которую входит и Instagram.

В числе тех, кто уже создал свои каналы в Telegram – Максим Галкин, Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Оксана Самойлова и другие селебрити. Об этом они сообщают на своих страницах в инстаграме.

«Чтобы мы с вами могли найтись на случай разных непредвиденных обстоятельств, я завел Telegram-канал. Пока там ничего нет, но буду тоже что-то публиковать. Надеюсь на хорошее», — сказал Галкин.

Добавим, ранее Telegram-каналы активно развивали Ксения Собчак, Тина Канделаки, Анна Седокова и некоторые другие звезды.

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