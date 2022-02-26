«Люблю. За все прощаю»: миллионер Ребров объявил об окончательном разрыве с Шурыгиной

Как отметил молодой бизнесмен, у них с подругой были изначально разные взгляды на жизнь.

Миллионер Денис Ребров, сколотивший свое состояние на криптовалюте, в Instagram сообщил, что окончательно разорвал отношения со звездой телешоу Дианой Шурыгиной.

Как отметил Денис Ребров, он изначально понимал, что они с Дианой Шурыгиной разные люди. При этом он заметил, что они прекрасно дополняли друг друга. По словам Реброва, каждому мужчине рядом нужна девушка, которая будет мотивировать.

«Благодарю за все пережитые моменты, подаренные эмоции и любовь, за все сделанные ради меня вещи и за все подаренные мне цветы и подарки. Люблю. Ценю. За все прощаю. Отпускаю». Денис Ребров

Напомним, что Диана Шурыгина получила большую известность, когда рассказала на всю страну о своем изнасиловании. Позже она отмечала, что за все простила своего насильника.

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