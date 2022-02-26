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«Не задаем себе вопрос»: братья Засидкевичи из Dabro объяснили, почему не торопятся жениться

По словам музыкантов, их время создавать семьи еще не пришло.

«Не задаем себе вопрос»: братья Засидкевичи из Dabro объяснили, почему не торопятся жениться
Иван и Михаил Засидкевичи. Фото: Globallookpress.com

Братья Засидкевичи, Иван и Михаил, из группы «Dabro», в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснили, почему у них до сих пор нет семей.

Иван и Михаил Засидкевичи
Иван и Михаил Засидкевичи. Фото: Globallookpress.com

«Как вы себе отвечаете на вопрос, когда семья?» — спросила у известных исполнителей радиоведущая Алла Довлатова.

«Мы не задаем себе этот вопрос. Как-то в наших головах он не стоит. Наверное, когда придет время, тогда и будет семья».

Братья Засидкевичи

Напомним, что Dabro — музыкальная группа из Казани, состоящая из двух братьев — Ивана и Михаила Засидкевичей. Они являются продюсерами музыкальной команды.

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"Вечернее шоу Аллы Довлатовой""Русское радио"Группа DabroИван ЗасидкевичМихаил Засидкевич