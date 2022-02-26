«Она держит целибат, так как очень верующая»: Гоген Солнцев раскрыл прошлое своей подружки

Как отметил фрик, интим для Анны – давно закрытая тема.

Фрик Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о прошлом своей пышногрудой подружки Анны, снимок с которой он разместил недавно в своих соцсетях.

«Аннушку я давно знаю. Мы дружим и очень тепло друг к другу относимся. Полина тоже с ней знакома и лучше к ней относится, чем к своей матери. У Анны давно умер муж-священник. И она держит целибат, так как очень верующая». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, после смерти мужа Анна даже хотела уйти в монахини.

«Поэтому, думаю, что интим для нее – давно закрытая тема. А для меня отношения без интимной близости, полагаю, что невозможны. По крайней мере ближайшие 30 лет», — заметил Гоген Солнцев.

Напомним, что Гоген Солнцев в прошлом году развелся со своей женой пенсионеркой Екатериной Терешкович. Вскоре он женился на ее дочери Полине.

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