«Это был ад наяву»: дочь Успенской впервые высказалась о своем насыщенном прошлом

У Татьяны Плаксиной были проблемы с употреблением запрещенных препаратов.

Несколько лет назад единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вернулась в Россию. Девушка жила в США, где в какой-то момент «подсела» на употребление запрещенных веществ.

По словам Татьяны, этому поспособствовала ее подруга по имени Таисия.

«Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях – предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики… Частично я отдавала ей деньги», — рассказала Татьяна Плаксина в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.

Напомним, в прошлом году Любовь Успенская обращалась к помощи медиков и психиатров, которые помогли вернуть ее дочь к прежней жизни.

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