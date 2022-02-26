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«Это был ад наяву»: дочь Успенской впервые высказалась о своем насыщенном прошлом

У Татьяны Плаксиной были проблемы с употреблением запрещенных препаратов.

«Это был ад наяву»: дочь Успенской впервые высказалась о своем насыщенном прошлом
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Несколько лет назад единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вернулась в Россию. Девушка жила в США, где в какой-то момент «подсела» на употребление запрещенных веществ.

По словам Татьяны, этому поспособствовала ее подруга по имени Таисия.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. Фото: instagram.com/tatiana_plaksin_/

«Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях – предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики… Частично я отдавала ей деньги», — рассказала Татьяна Плаксина в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.

Напомним, в прошлом году Любовь Успенская обращалась к помощи медиков и психиатров, которые помогли вернуть ее дочь к прежней жизни.

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