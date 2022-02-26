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«Движемся дальше»: Ковальчук поздравила любимого с совместно прожитой датой

Пара отмечает 14-летие супружеской жизни.

«Движемся дальше»: Ковальчук поздравила любимого с совместно прожитой датой
Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков счастливы уже 14 лет. Об этом артистка сообщила в своем инстаграме, опубликовав совместный снимок. Певица поздравила мужа с годовщиной, отметив, что в их жизни есть место любви.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Скриншот: instagram.com/juliakovalchuk/

«14 лет. Пока все повально создают Телеграм-каналы и пытаются оставаться на связи, я понимаю, что если ты нужен и интересен, тебя все равно найдут. А по-настоящему выживет только любовь. Движемся дальше, Алексей Чумаков», — написала Ковальчук.

Напомним, артисты воспитывают дочь Амелию, которую по-прежнему скрывают от публики. Ранее Юлия признавалась, что они задумываются о пополнении в семье.

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