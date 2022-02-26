«Сейчас общаемся»: после развода Дарья Мельникова искала ухажера на сайте знакомств

В прошлом году Дарья Мельникова и Артур Смольянинов объявили о разводе. Пару не остановили ни восемь вместе прожитых лет, ни двое общих сыновей.

После этого актриса пробовала искать свое счастье на сайте знакомств, но поиски не увенчались успехом. Спустя три дня Дарья удалила свою анкету с ресурса.

«Нашла там друзей, сейчас общаемся. До поцелуев с ними не дошло. Вскоре оттуда вообще удалилась. Познавший жизнь в отношения не стремится. Я так много работаю, куда вместить ухажера?» — откровенничала Мельникова в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Добавим, в числе последних работ Дарьи – сериалы «Медиатор», «Подарок», «Предпоследняя инстанция», триллер «Соври мне правду» и фильм ужасов «Синдром».

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