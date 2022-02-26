«Текущая переверстка»: стала известна судьба Ивана Урганта на Первом канале

Накануне стало известно, что шоу «Вечерний Ургант» не выйдет в эфир.

Шоу «Вечерний Ургант» исчезло из программы Первого канала. Новость не на шутку переполошила поклонников программы и ее ведущего Ивана Урганта.

В Сети высказывали самые разные варианты развития событий, а особо тревожные зрители связали исчезновение телепередачи с шутками ведущих. Но все оказалось не так.

«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — пишет «Комсомольская правда».

Также в пресс-службе Первого канала заверили, что в ближайшее время шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.