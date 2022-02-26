«Это фрик-шоу, нафталиновый конкурс»: Пригожин обрадовался тому, что Россия не поедет на «Евровидение-2022»

Россия не будет участвовать в «Евровидении-2022», которое пройдет в мае в Италии. Такое решение приняли организаторы конкурса накануне. С инициативой об отстранении выступила Украина. Поддержали ее Швеция и Финляндия.

Продюсер Иосиф Пригожин принял эту новость с улыбкой на лице.

«Что такое «Евровидение»? Да это фрик-шоу, тухлый нафталиновый конкурс с никому не интересной музыкой. Я не вижу от участия в нем никакой пользы. Давайте-ка вспомним: хоть кто-то из наших артистов стал мировой звездой на Западе? Хоть кого-то там приняли? Даже в мирное время мы там никому не нужны. А сейчас и вовсе, вы посмотрите, что творится: лживые, лицемерные руководители западных стран обвинили нас всех в агрессии и решили наказать, сделать изгоями. Но разве мы хотели войны? Я вам так скажу: не надо совать лапу в пасть медведя! Нас просто загнали в угол», — цитирует Пригожина «Комсомольская правда».

По словам продюсера, Россия может проводить мероприятия мирового масштаба на самом высоком уровне. Пример тому – Олимпиада-2014 в Сочи.

«Да я бы провел такой конкурс в сто раз лучше. Поэтому не пускают — и не надо, сэкономим деньги и время. Дались нам эти европейские смотры!» — подытожил Пригожин.

Напомним, в прошлом году Россию на «Евровидении» представляла певица Манижа, которая заняла 9 место.

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