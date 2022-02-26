«Наконец-то судьба меня привела»: Макеева наслаждается пейзажами солнечной Турции

Актриса улетела в Аланью, где у нее есть недвижимость.

В прошлом году Анастасия Макеева объявила о том, что купила недвижимость в Турции. Двухуровневая квартира находится в одном из элитных районов Аланьи, всего в 800 метрах от моря.

Теперь актриса чаще бывает в солнечной Турции, где наслаждается не только мягким климатом, но и изучает разные ее уголки. На этот раз она побывала у символа Аланьи – Старой крепости.

«Наконец-то судьба меня привела! Старая крепость — это символ Аланьи и гордость. Спустя полтора года я доехала и только до подножья, а какая красота нам наверху», — восхитилась Макеева.

Напомним, недавно Анастасия Макеева сообщила о том, что вновь стала студенткой. Звезда театра поступила на психологический факультет госуниверситета.

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