«Интересно, от кого»: невестка Королевой похвасталась роскошным букетом

Недавно единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко съехал из родительского особняка. Теперь вместе со своей возлюбленной Мелиссой Волынкиной он живет в московской квартире.

Недавно девушка сменила профессию. Она оставила танцы на шесте, благодаря которым зарабатывала солидные деньги в ночном клубе, и теперь делает макияж.

Накануне бывшая танцовщица поделилась в своем инстаграме кадрами, показав роскошный букет цветов.

«Интересно, от кого», — недоумевает Мелисса.

больше по теме Нестандартный день: невестка Королевой повеселилась с Архипом Глушко в иммерсивном ресторане Накануне сыну певицы исполнилось 20 лет.

Напомним, и Наташа Королева, и Тарзан категорически против женитьбы Архипа. Звездные родители утверждают, что их отпрыску пока рано связывать себя узами брака, так как он еще не научился самостоятельно зарабатывать.

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