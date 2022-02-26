«Интересно, от кого»: невестка Королевой похвасталась роскошным букетом

Недавно единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко съехал из родительского особняка. Теперь вместе со своей возлюбленной Мелиссой Волынкиной он живет в московской квартире.
Недавно девушка сменила профессию. Она оставила танцы на шесте, благодаря которым зарабатывала солидные деньги в ночном клубе, и теперь делает макияж.
Накануне бывшая танцовщица поделилась в своем инстаграме кадрами, показав роскошный букет цветов.
«Интересно, от кого», — недоумевает Мелисса.
Напомним, и Наташа Королева, и Тарзан категорически против женитьбы Архипа. Звездные родители утверждают, что их отпрыску пока рано связывать себя узами брака, так как он еще не научился самостоятельно зарабатывать.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.