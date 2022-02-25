«Люди просто боятся одеваться»: почему Париж больше не является эталоном стиля, рассказал Васильев

Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis рассказал, что в настоящее время не стоит ориентироваться на парижский стиль. Он уже утратил былую славу эталона из-за обилия во Франции эмигрантов.

«Огромное количество беженцев и эмигрантов сделали эту страну не такой стильной, какой она была раньше. Люди боятся одеваться эффектно, вычурно, боятся, что к ним будут приставать, клянчить деньги», — прокомментировал историк моды.

По словам Васильева, сейчас статус иконы стиля имеют такие страны, как Италия и Испания, где эмигрантов гораздо меньше, а люди традиционно уделяют большое внимание своему внешнему виду. Также ведущий считает, что русские женщины тоже на высоком уровне. В России мало мужчин, поэтому исторически так сложилось, что им всегда нужно выглядеть на высоте.

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