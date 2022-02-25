«Неинтересны разговоры про продолжение рода»: Николай Цискаридзе объяснил, почему не хочет детей

Член жюри проекта «Танцы со звездами» Николай Цискаридзе в свои 48 лет живет с любимыми питомцами — кошками Габриелем и Габриелой. Поклонники задаются вопросом, почему знаменитость не стал отцом.

Николай Цискаридзе честно ответил на этот вопрос.

«У меня есть знакомая, которая может позволить себе все. У нее полноценная семья: родители, муж, братья-сестры, дети. Когда она серьезно заболела, я увидел, что, во-первых, ее ничего не греет, а во-вторых, близким все равно, что с ней происходит. Никто, кроме горничных, не собирался подавать ей тот самый стакан воды… Поэтому мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», — объяснил артист балета.

«Я знаком с таким количеством потрясающих людей, которые родили беспомощное поколение! Смотришь на это все и думаешь: «Зачем?» У меня нет ни братьев, ни сестер, и я от этого не страдаю», — резюмировал Цискаридзе в беседе с Psychologies.

Напомним, ранее Николай Цискаридзе высказался о проекте «Танцы со звездами» и его участниках.

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