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«Настя, жги!»: Волочкова порадовала Сеть шпагатом на коне и снимком с овечкой

Звезда балета навестила бывшего жеребца своей дочки.

«Настя, жги!»: Волочкова порадовала Сеть шпагатом на коне и снимком с овечкой
Анастасия Волочкова с конем. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова поделилась впечатлениями от посещения конного клуба «Новый век» поблизости от ее поселка. Там балерина навестила коня, на котором занималась ее дочь Ариадна.

«Он вчера выиграл соревнования», — похвасталась звезда.

Волочкова не отказала себе в удовольствии прокатиться на скакуне и сделать на нем свой фирменный шпагат.

Анастасия Волочкова на коне. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Однако не только конь впечатлил артистку в клубе. Ее внимание привлекла забавная овечка, которая, по ее словам, сама попросилась с ней сфотографироваться.

Анастасия Волочкова и овечка. Фото: instagram.com/volochkova_art/

На фоне грустных новостей, поклонники Анастасии Волочковой были рады увидеть эти миролюбивые фотографии в ее блоге.

«Настя, жги!», «Брависсимо, Анастасия!», «Давненько не было, соскучились!» — написали фолловеры в комментариях.

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