Анджелина Джоли покинула Калифорнию и показала свой дом в Камбодже

Артистка позировала в зарубежном коттедже вместе с дочерью.

Стало известно, куда голливудская актриса Анджелина Джоли улетела на фоне очередного судебного разбирательства с бывшим мужем Брэдом Питтом. В своем микроблоге знаменитость разместила фото из Камбоджи.

Анджелина показала свой дом в этой стране. Вместе с дочерью Шайло актриса позировала на терассе роскошного коттеджа.

Напомним, что впервые Джоли побывала в Камбодже во время съемок фильма «Лара Крофт». С тех времен знаменитость осталась влюбленной в Камбоджу.

Тут же Анджелина усыновила старшего ребенка Мэддокса в семимесячном возрасте. Спустя два года после этого события Джоли купила дом в Камбодже.

Позже исполнительница главной роли в фильме «Турист» организовала фонд защиты природы и решения социальных проблем. Она назвала его именем сына, которого ранее нашла в Камбодже.

К слову, пока актриса Анджелина Джоли улетела в Камбоджу, ее бывший муж затеял новый судебный процесс.

Напомним, ранее Анджелина Джоли посетила Капитолий вместе с дочерью Захарой.

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