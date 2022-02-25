А где-то солнце и красивые бразильянки! Джованна Антонелли показала фигуру в купальнике-бандо

Трудно поверить, но бразильской актрисе Джованне Антонелли, которая сыграла знойную марокканку Жади в сериале «Клон», уже 45 лет. То, что у нее есть еще порох в пороховницах, актриса доказала, выставив пляжное фото в свой Instagram.

На снимке Антонелли предстает без капли макияжа, с собранными волосами, но в ярком купальнике-бандо с асимметричными трусиками оттенка фуксии. Звезда выглядит естественно и оттого еще более привлекательно.

Джованна Антонелли сохранила свою подтянутую фигуру благодаря усиленным тренировкам. Каждый день артистка делает упражнения и бегает вдоль линии моря или занимается на домашнем тренажере, а опытный инструктор помогает ей, выбирая подходящую нагрузку.

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