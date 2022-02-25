С 25 февраля Роскомнадзор частично заблокировал Facebook из-за нарушений прав россиян

С 25 февраля Роскомнадзор решил частично ограничить доступ к Facebook. Такое решение ведомство приняло в связи с признанием Генпрокуратурой нарушений со стороны социальной сети.
Facebook назвали причастным к нарушению прав и свобод граждан страны. Накануне сеть необоснованно наложила ограничения на страницу РИА Новости, также цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ: «Звезда», РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру».
Данные ограничения идут в разрез с принципами свободного распространения информации и доступа к ней. Meta Platformsне стала объяснять причины своей линии поведения, а на требование разблокировать российские СМИ ответило молчанием.
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