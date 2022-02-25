«Душновато стало»: Элла Суханова рассказала о сложных отношениях со свекровью

Экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова призналась, что не ладит с мамой своего мужа.

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова не очень любит распространяться в микроблоге на темы, касающиеся ее семьи.

Она крайне редко показывает мужа и рассказывает о нем. На странице Эллы в Instagram появляются публикации, которые касаются самой Эллы или ее дочери Эвелины.

Но, видимо, критическая масса дошла до того, что Суханова больше не может молчать. Она начала посвящать своих подписчиков в сложные отношения с мамой мужа. Элла Суханова четко дала понять, что ее нога не переступает порога дома свекрови.

Бабушка общается с маленькой внучкой исключительно на территории сына и невестки.

«У нас в гостях видятся. Так всем проще», — рассказала Элла Суханова в сторис микроблога. «Как можно не ходить к свекрови в гости? Она же тоже мать. Будьте мудрее», — призвали Эллу Суханову подписчики. «Душновато стало», — ответила им Суханова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.