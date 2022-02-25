«Душновато стало»: Элла Суханова рассказала о сложных отношениях со свекровью

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова не очень любит распространяться в микроблоге на темы, касающиеся ее семьи.
Она крайне редко показывает мужа и рассказывает о нем. На странице Эллы в Instagram появляются публикации, которые касаются самой Эллы или ее дочери Эвелины.
Но, видимо, критическая масса дошла до того, что Суханова больше не может молчать. Она начала посвящать своих подписчиков в сложные отношения с мамой мужа. Элла Суханова четко дала понять, что ее нога не переступает порога дома свекрови.
Бабушка общается с маленькой внучкой исключительно на территории сына и невестки.
«У нас в гостях видятся. Так всем проще», — рассказала Элла Суханова в сторис микроблога.
«Как можно не ходить к свекрови в гости? Она же тоже мать. Будьте мудрее», — призвали Эллу Суханову подписчики.
«Душновато стало», — ответила им Суханова.
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