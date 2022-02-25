«Это трусость, предательство!»: Михалкова высказалась о коллегах, стыдящихся за Россию

Артистка Юлия Михалкова прокомментировала посты своих коллег, которые выступают в социальных сетях против позиции России относительно спецоперации на Донбассе.

«Смотрю соцсети. У артистов шоу-бизнеса, творческих людей, уникальных журналистов, общественных деятелей вижу публикации с черными квадратиками со словами, как им стыдно за Россию, «нет войне» и прочее. Вот что я вам скажу, дорогие мастера культуры, коллеги. Какой позор, какое лицемерие!

Где же были ваши «переживания», когда нацбатальоны украинских властей с 2014 года били снарядами по жилым районам Донецкой и Луганской республики, убивали и калечили в том числе россиян? 8 долгих лет били по нашим! Что же вы не публиковали свои сентиментально встревоженные сторизы, когда в 2014 году власти Украины из мести перекрыли Северо-Крымский канал, оставив без воды сотни тысяч детей и женщин Крыма?

Где были ваши «голуби мира», когда в 2021 году власти Украины приняли стратегию военной безопасности, в которой четко назвали России врагом? Вашу, черт возьми, Родину назвали врагом! А в это время вы давились черной икрой и работали по корпоративам. Что же молчали вы, когда США и европейские страны накачивали Украину летальным оружием, готовым обратиться против России?» — сказала Юлия.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» считает, что знаменитостям сейчас нужно подавать пример мужества и спокойства, дарить людям надежду на будущее, а не показывать массовый психоз. «Это безответственность, трусость, предательство!» — считает Михалкова.

Артистка заметила, что и она против войны, категорически. Особенно той гражданской войны, что началась на Украине 8 лет назад. Звезда уверена, что российская армия завершит эту войну и Украина спустя столько времени наконец-то станет свободной, счастливой и братской по отношению к России.

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