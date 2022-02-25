«Как настоящий шпион их сфотографировала»: Иду Галич заметили в объятиях Стаса Круглицкого

Блогер и телеведущая Ида Галич оказалась в центре обсуждений в Сети. Знаменитость заметили на свидании с тиктокером и вайнером Стасом Круглицким, известным под псевдонимом Стас Просто Класс.

Галич после развода с бизнесменом Аланом Басиевым не говорила о своей личной жизни. Бизнесвумен всю себя посвящала работе и маленькому сыну Леону. Но вот недавно Галич увидели в компании другого блогера. Они вели себя как пара.

«Конечно, я как настоящий шпион их сфотографировала», — написала одна из поклонниц Иды Галич.

«Ах, вот с кем Ида тусит. Если вы вместе, то я очень рада за вас!», «Классно! Рада за них! Хоть что-то приятное можно увидеть в ленте», «Стас плюс Ида», — прокомментировали фото поклонники звезд.

Напомним, ранее Ида Галич поделилась свежим кадром своего подрастающего сына. Знаменитость воспитывает наследника одна. Но ради мальчика Ида может встретиться с его отцом.

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