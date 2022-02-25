«Осьминог попадет в номинацию»: поклонники «Маски» пытаются угадать, как будут развиваться события на проекте

Телезрители выдвигают свои версии о том, что будет происходить в эфире НТВ в ближайшее воскресенье.

На телеканале НТВ вышло уже два выпуска третьего сезона шоу «Маска». Самый охраняемый и засекреченный проект стал еще и самым популярным у телезрителей.

Всю неделю — от воскресенья до воскресенья — поклонники «Маски» обсуждают события предыдущего выпуска и пытаются сделать прогнозы о том, что будет происходить в следующем.

В официальном аккаунте шоу в Instagram фанатам проекта предложили угадать, какое из перечисленных событий произойдет в эфире.

«Джокер исполнит песню в жанре рок», «Осьминог попадет в номинацию», «Валерия угадает, кто под маской», «Малышу будут аплодировать стоя», «Тимур Родригез будет танцевать», — высказались телезрители.

Напомним, во втором выпуске «Маски» был разоблачен первый участник. Им стал Пес.

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