«Осьминог попадет в номинацию»: поклонники «Маски» пытаются угадать, как будут развиваться события на проекте

На телеканале НТВ вышло уже два выпуска третьего сезона шоу «Маска». Самый охраняемый и засекреченный проект стал еще и самым популярным у телезрителей.
Всю неделю — от воскресенья до воскресенья — поклонники «Маски» обсуждают события предыдущего выпуска и пытаются сделать прогнозы о том, что будет происходить в следующем.
В официальном аккаунте шоу в Instagram фанатам проекта предложили угадать, какое из перечисленных событий произойдет в эфире.
«Джокер исполнит песню в жанре рок», «Осьминог попадет в номинацию», «Валерия угадает, кто под маской», «Малышу будут аплодировать стоя», «Тимур Родригез будет танцевать», — высказались телезрители.
Напомним, во втором выпуске «Маски» был разоблачен первый участник. Им стал Пес.
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