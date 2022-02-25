«Формула-1» и баскетбольная Евролига отказались проводить свои соревнования в России

25 февраля Международная автомобильная федерация (FIA), проводящая чемпионат «Формула-1», сделала заявление о гонке Гран-при России 2022 года.

Соревнование должно было состояться в городе Сочи 25 сентября, но из-за спецоперации в Донбассе, начатой РФ в конце февраля, его отменили.

«В четверг вечером «Формула-1», FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, включая мнение всех заинтересованных сторон, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в официальном заявлении на сайте федерации.

Ее члены выразили надежду на то, что действия российских вооруженных сил на Украине прекратятся как можно скорее.

Баскетбольная Евролига 25 февраля тоже сделала заявление. 18 ее команд посовещались и решили, что все игры текущего сезона, которые были запланированы в России, будут перенесены на площадки в других странах.

К примеру, матч ЦСКА и испанского клуба «Барселона», который должен был состояться 27 февраля, пока отменен — до того, как для его проведения найдут новое место. И еще три игры, которые должны были были пройти в России 24-го и 25-го числа, ждут своего часа.

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