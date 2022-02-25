«Очень элегантный образ»: внучка Софии Ротару позировала на прогулке в трикотажном костюме и молочных сапогах

Стилист Елена Бестави оценила свежий образ внучки Софии Ротару. Тезка певицы отдала предпочтение молочным оттенкам для нового модного лука. Фото аутфита София Евдокименко разместила в личном микроблоге.

София Евдокименко работает моделью. Знаменитость утверждает, что знает толк в фэшн-образах. Так ли это, разбиралась эксперт сайта Teleprogramma.pro.

«Очень элегантный образ. Цветовая палитра образа взята из классических предложений Pantone на сезон осень-зима. Эти пастельные оттенки всегда очень хорошо смотрятся на блондинках», — отметила модный эксперт.

«Здесь очень интересное смешение. Трендовый трикотаж, который еще с прошлого года актуален. Это и свитер, и юбка. При этом юбка остается в тренде и в этом сезоне. Очень актуальны мини и разрезы по ноге. Сапоги-трубы были актуальны в ушедшем сезоне. В сезоне весна-лето делают акцент на более выразительную обувь, заостряются носы. Обувь становится привлекающей больше внимания. Хотя цвет сапог остается в тренде», — добавила стилист.

«Немножко не вписался в тренды пуховик. Сейчас актуальны либо короткие, либо длинные куртки. Здесь длина миди, но он абсолютно не портит образ. Все смотрится гармонично. И весь образ очень стильный. Возможно, я бы добавила яркие акценты в виде крупных сережек, либо яркой подвески. На трикотаже очень хорошо смотрятся украшения этнического мотива», — резюмировала Елена.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже десять лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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