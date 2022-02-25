Римас Туминас перестал быть худруком Театра имени Вахтангова, но не покинул труппу

Из-за событий на Украине режиссера вынуждают уволиться и из созданного им Малого драмтеатра Вильнюса.

25 февраля в Сети появились новости о том, что российский и литовский режиссер Римас Туминас покинул пост худрука Театра имени Вахтангова, который занимал с 2007 года.

А еще якобы в Литве из-за событий на Украине его настойчиво попросили покинуть пост главы основанного им же Малого драматического театра Вильнюса.

Позже 70-летний режиссер сам прокомментировал перемены в своей карьере. Что касается Театра Вахатангова, то Туминас, как оказалось, сложил свои полномочия еще 9 февраля.

«Мы поменяли статус. Теперь первое лицо — Кирилл Крок (директор театра. — Прим. авт.). Я остался как настоящий свободный художник в театре», — цитирует постановщика ТАСС.

А что касается театра в Вильнюсе, 24 февраля министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал у администрации созданного Туминасом учреждения уволить именитого режиссера. Об этом решении чиновник написал в Facebook.

«Все нормально. Это логично, и, наверное, его решение или поступок, или желание — точнее желание — совершенно оправданно. Я понимаю и принимаю, — сказал режиссер, комментируя заявление министра. — Он представляет же не только свое личное мнение, но мнение и позицию правительства, Евросоюза и так далее».

Напомним, что ранее Туминас совмещал руководство обоими театрами.

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