«Буду жертвовать сама»: Водянова призвала поклонников помогать пострадавшим на Украине

Наталья Водянова написала в личном блоге, что будет помогать пострадавшим на Украине. Топ-модель много лет занимается благотворительностью, в основном, уделяя внимание детям и людям с особенностями.

«В эти дни мое сердце и мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее в Украине, я думаю только о них и их детях. В одиночку я, конечно, не смогу помочь всем, но вместе мы можем сделать очень и очень многое. Я внимательно изучаю и скоро начну делиться данными благотворительных организаций, которые помогают пострадавшим, буду жертвовать сама и призываю вас тоже жертвовать и делиться информацией», — написала Наталья Водянова.

Напомним, в 2004 году знаменитость основала фонд «Обнаженные сердца» для строительства инклюзивных игровых парков и площадок на территории России и за рубежом для детей с особенностями развития.

Занимается программой «Каждый ребенок достоин семьи», которая направлена на то, чтобы родители не боялись воспитывать детей с особенностями развития и не отказывались от них в роддомах.

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