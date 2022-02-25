«Будьте добрее друг к другу»: Дарья Пынзарь высказалась на фоне происходящего на Украине

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь в сторис микроблога сформулировала свое отношение к происходящим сегодня событиям.

Она призвала всех сохранять спокойствие и быть добрее к окружающим.

«В моем профиле я не буду распространять новости, слухи, доводы! Появилось слишком много диванных политиков. В такой ситуации нельзя разводить панику, и соцсети не место проявлять свою эрудированность в таких вопросах на основе своих выводов. Будьте добрее друг к другу. Помните, что в первую очередь мы все люди. И нет ничего ценнее жизни», — написала Дарья Пынзарь.

Напомним, ранее свое отношение к ситуации на Украине высказала экс-участница и экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.

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