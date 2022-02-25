«Не принимает никакого участия в воспитании Леона»: Оксана Воеводина рассказала о взаимоотношениях с экс-возлюбленным

Бывшая модель не говорит, какой бизнес помогает ей быть финансово независимой и одной растить ребенка.

Обладательница титула «Мисс Москва» Оксана Воеводина призналась, что больше не занимается модельным бизнесом. Однако знаменитость не просит у бывшего мужа денег на воспитание их общего сына Леона.

Напомним, три года назад российская модель вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Как только монарх потерял власть, он бросил беременную жену.

«Бывший супруг не принимает никакого участия в воспитании Леона. Говоря «никакого», я имею в виду и финансовую сторону в том числе. Почему же я не рассказываю про свою работу? Ответ очень простой! Потому что я не смешиваю бизнес и карьеру со своей публичной жизнью в Instagram. На мой взгляд, это непрофессионально. У меня в офисе даже не все знают, что я веду страницу и что у меня полмиллиона подписчиков. И про мою историю с Малайзией тоже не знают… А зачем? Мне сочувствие и жалость на работе не нужны!» — заявила Оксана в личном микроблоге.

Бывшая возлюбленная короля Малайзии справляется одна со своим малышом.

«Собственно говоря, работы много. Я не модель, не блогер, не богатая разведенка. А просто работающая молодая мама, которая переехала в другую страну из личных соображений», — резюмировала Воеводина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.