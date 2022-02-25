Моргенштерна заподозрили в раздаче американских денег

В Сети опять требуют запретить рэпера Моргенштерна. Депутат Госдумы Дмитрий Носов увидел в очередном ролике эпатажного артиста не только пропаганду запрещенных веществ, но и соблазн российской молодежи американскими деньгами.

В новом видео рэпер рекламировал некое западное приложение, в котором проводится розыгрыш солидной суммы. При этом 24-летний Моргенштерн несколько раз показал жест рукой, обозначающий во всем мире употребление наркотического вещества.

«Негоже, находясь за границей, в американском приложении пропагандировать запрещенные вещества среди молодежи. За границей, скрываясь от нашего правосудия, но не учитывая, что за границей тоже есть правосудие, он рекламирует наркотики. Рекламирует какую-то американскую соцсеть… — заявил Носов. — Опять на деньги американцев развращает нашу молодежь. Они думают, американцы, что, обещая какие халявные деньги в соцсетях, они нас победят».

Напомним, что ранее Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и Family. Уже несколько месяцев молодой артист проживает в Дубае вместе с женой.

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