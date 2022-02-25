«Находился в специальном изоляторе»: Анна Седокова поделилась подробностями своих родов

39-летняя певица Анна Седокова рассказала, как прошли ее последние роды. Сын знаменитости появился на свет раньше времени.

Отметим, у Седоковой трое детей от разных мужчин. Старшие дочери Алина и Моника вместе с мамой проверяли своего младшего братика Гектора, когда он только родился. Потому что малыша положили в специальный изолятор для недоношенных. Вся семья Гектора очень переживала, сможет ли мальчик выжить.

«Когда Гектор появился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдали. Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно», — рассказала Анна Седокова про своего третьего ребенка в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Седокова поделилась подробностями семейной жизни с третьим мужем Янисом Тиммой. Знаменитость призналась, что была готова развестись со спортсменом.

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