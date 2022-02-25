«Теперь не очень понимаю, что мне делать»: Лазаревой сорвали эфир на украинском канале «1+1»

Как отметила певица, ей пришлось возвращаться в гостиницу.

Певица Татьяна Лазарева, которая в эти дни находится на Украине, в сторис Instagram рассказала, что не смогла выступить на местном канале «1+1».

«Приехала на телевидение, а они прервали эфир. Теперь не очень понимаю, что мне делать. Съездила я тут безуспешно на телевидение «1+1». Приехала. Подождала какое-то время. Все были на совещании. Эфир прерван». Татьяна Лазарева

Как отметила Лазарева, всех гостей студии попросили спуститься на улицу, потому что канал «1+1» не видит смысла оставаться в офисе. Все разъезжаются мобильными группами по разным городам, чтобы вести оттуда какие-то трансляции», — заметила Татьяна Лазарева.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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