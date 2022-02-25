Меган Маркл и принц Гарри могут подать в суд из-за снимков папарацци

Иностранные СМИ распространили кадры встречи Меган Маркл и принца Гарри с принцессой Евгенией и ее мужем в ресторане Санта-Барбары.

Иностранные СМИ сообщают, что Меган Маркл и принц Гарри вполне могут подать в суд на издание, разместившее снимки папарацци.

На них герцог и герцогиня Сассекские запечатлены во время ужина в одном из ресторанов Санта-Барбары с кузиной принца Гарри, принцессой Евгенией, и ее мужем Джеком Бруксбэнком.

«Они подадут в суд на того, кто опубликовал их фото в Великобритании, это точно. Я не знаю, смогут ли они подать на TMZ здесь, но это точно надо сделать», — цитирует специалиста по медиаправу британского агентства Howard Kennedy Марка Стивенса, издание Newsweek.

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Впрочем, есть и эксперты, у которых другое мнение. Считается, что у Меган Маркл и принца Гарри будет мало шансов выиграть суд, поскольку в ресторане они за прозрачными шторами.

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