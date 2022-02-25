Даже Месхи мимо: Климова объяснила, зачем подчистила всех друзей в Instagram

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» избавилась от своих подписок на чужие странички в соцсети.

Екатерина Климова объяснила, почему она подчистила друзей в Instagram. Как оказалось, в подписках в популярной соцсети актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» нет ни ее бывших мужей: ювелира Ильи Хорошилова, Игоря Петренко и Гелы Месхи, ни старших детей: дочки Елизаветы и сыновей Матвея и Корнея, ни близких подружек.

И все потому, что Климова не успевала всем ставить лайки и оставлять комментарии под свежими фото. Ну а многие на такое «равнодушие» актрисы обижались. И чтобы все успокоились, экс-возлюбленная Гелы Месхи подписки зачистила, пишет Пятый канал.

«Знаете, это как покормить тамагочи: поставить всем лайки, написать комментарий. Если, не дай бог, ты у кого-то что-то не отметил, то будет еще и скандал. Есть у меня и такие подружки. Когда я отписалась от всех, мне стало легко и просто. Сейчас ставлю лайки только тогда, когда у меня есть на это время и желание. Чего и вам желаю», — отметила Климова.

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