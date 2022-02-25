Ольга Бузова отреагировала на новости о своей беременности

На днях в соцсети появился снимок Ольги Бузовой, на котором был отчетливо виден округлившийся животик телезвезды.

В невыгодном ракурсе Ольгу Бузову показал ее помощник Антон Богославский, тем самым спровоцировав массу разговоров и слухов по поводу возможной беременности поющей телеведущей.

Ольга Бузова не оставила без внимания интерес поклонников к ее округлостям.

Она не стала прямо отрицать или подтверждать свое интересное положение. Ольга Бузова дала понять, что будет еще интенсивнее работать над своими формами.

«На десертик — упражнения на прессик. Вот это вот все — убрать. Ну у меня нет. Ну ладно, уже есть», — высказалась Ольга Бузова в Сети.

Стоит отметить, что Ольга Бузова и так довольно много времени посвящает физическим нагрузкам. Она регулярно показывает в сторис, как делает те или иные упражнения на разные группы мышц.

Но, видимо, этого недостаточно для того, чтобы ее живот стал плоским.

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