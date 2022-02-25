«Американцы подходили и спрашивали: «Что случилось?»: Исаева – о реакции из США на Украину

Как отметила пиар-менеджер некоторых российских звезд, эмоции ее просто переполняют.

Бывший пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева, которая находится в США, заявила, что ей очень больно из-за разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной.

«CNN только что сказали о «братских народах». Сказать нечего. Сегодня я плакала, когда разговаривала с братьями оттуда. Ревела. Американцы подходили и спрашивали: «Что случилось? Чем вам помочь?» Анна Исаева

По словам Анны Исаевой, она — русская. Ей очень страшно, и ее в последние дни переполняют эмоции от происходящих событий.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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