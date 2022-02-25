«Больше всего на свете хочу мирного неба над головой»: Ольга Бузова – о ситуации на Украине

По словам певицы и телеведущей, ей больно и она плачет.

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram впервые высказалась о ситуации на Украине.

«От вас поступает миллион сообщений. Что я могу сказать, кроме того, что я больше всего на свете хочу мирного неба над головой для всех. Мне также страшно, больно, я плачу». Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, она многого не понимает в сложившейся ситуации. «Но знаю одно. Нет ничего важнее жизни человека. Я молюсь за всех», — заметила Ольга Бузова.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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